Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor kommt aus Thüringen
Von David Hutzler
Sömmerda - In Sömmerda in Thüringen ist der Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor gefällt worden.
Die Fichte wurde bei bitterkalten Temperaturen mithilfe eines Schwerlastkrans auf einen Tieflader verladen und tritt nun die Reise nach Berlin an, wie ein Sprecher der Thüringer Landesforstanstalt sagte.
Die Anforderungen an den Baum seien hoch: "Es ist eine Art Casting. Wir suchen das ganze Jahr über geeignete Weihnachtsbäume", sagte der Sprecher weiter.
Wichtig seien eine perfekte Kegelform, Äste bis zum Boden und dichte Nadeln. Wenn das erfüllt sei, sei noch wichtig, dass die Spezialfahrzeuge gut an den Baum heranfahren können. Den Angaben nach kommt bereits zum elften Mal der Baum für das Brandenburger Tor aus Thüringen.
"Wir freuen uns, dass wir damit den Berlinerinnen und Berlinern und den vielen Gästen eine Freude bereiten können." Der Baum soll am Montag in Berlin aufgestellt werden.
Titelfoto: Tobias Junghannß/dpa