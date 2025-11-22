Lebendiger Adventskalender: Eine Gemeinde öffnet ihre Türen

Großharthau - In der ansonsten so hektischen Vorweihnachtszeit hat sich der Kultur- und Heimatverein Großharthau im sächsischen Landkreis Bautzen etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Gemeinschaft, Wärme und Miteinander zu schaffen.

Der lebendige Adventskalender hält zahlreiche Überraschungen für Jung und Alt bereit. © Instagram/Screenshot/dorfadvent.grossharthau

Denn vom 30. November bis 24. Dezember öffnet sich in Großharthau jeden Abend zwischen 17 und 19 Uhr ein neues Türchen - bei Familien, Vereinen oder lokalen Akteuren, die vor allem eines wollen: Begegnungen schaffen und gemeinsam eine warmherzige, lebendige Adventszeit gestalten.

Jeder Gastgeber bringt dabei etwas Eigenes ein und macht den gesamten Dezember zu einem bunten Erlebnisweg durch das Gemeindeleben.

Die Adventswochen versprechen viel Abwechslung: Wie der Kultur- und Heimatverein auf Anfrage von TAG24 mitteilte, stehen unter anderem Lesungen in der Bibliothek, Kinderaktionen, Familienyoga, echter Winzer-Glühwein, eine Tombola und zahlreiche weitere Überraschungen für Jung und Alt auf dem Programm.

Acht Vereinsmitglieder unter der Leitung von Katharina Knorr organisierten das Projekt. "Unser vorrangiges Ziel ist es, eine lebendige Plattform zu schaffen, auf der Menschen jeden Alters und jeglicher Herkunft gemeinsam aktiv werden können", so der Verein.

Das Projekt trifft genau den Nerv der Großharthauer: Die Türchen waren schnell vergeben, und bereits jetzt gibt es zahlreiche Interessenten, die im kommenden Jahr selbst Gastgeber sein möchten.