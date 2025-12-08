Weihnachtseinkauf im Supermarkt: Hier kann gespart werden, hier wird es richtig teuer

Düsseldorf - Weihnachten ist auch kulinarisch eine besondere Zeit. Für einige Lebensmittel müssen Verbraucher in Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen deutlich tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr, andere sind hingegen günstiger, wie Zahlen des Landesstatistikamtes IT.NRW zeigen.

Seit 2020 sind die Preise für Nahrungsmittel bundesweit stark gestiegen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das zeigt sich auch bei Backzutaten. So waren die Preise im November gut 20 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Auch Honig (-2,4 Prozent) sowie Marmelade und Konfitüre (-1,5 Prozent) waren günstiger.

Trockenobst und Nüsse kosteten derweil acht Prozent mehr, Eier (+3,8 Prozent) und Vollmilch (+1,9 Prozent) waren ebenfalls teurer.

Schwankungen lassen sich auch bei typischen Weihnachtsgerichten wie Raclette und entsprechenden Zutaten beobachten: Die Preise für Rinderroulade oder -lende lagen laut IT.NRW zuletzt knapp 15 Prozent höher als im November 2024, auch Paprika (+5,4 Prozent), Tomaten (+1,5 Prozent) und Schnittkäse (+0,3 Prozent) kosten mehr.

Deutlich billiger waren hingegen Kartoffeln (-16,2 Prozent), Blumenkohl und Wirsing (-9,7 Prozent) sowie Soßen, Würzen und Würzmittel (-5 Prozent). Auch Weißbrot kostete 3,7 Prozent weniger.