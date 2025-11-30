Mittelalterflair und Flug-Weihnachtsmann: Tipps für besondere NRW-Weihnachtsmärkte
Von Rolf Schraa, Florentine Dame
Essen/Bochum - Der Schneewalzer von der Lochkartenorgel, eine echte Dampflok und ein fliegender Weihnachtsmann in 33 Metern Höhe - viele Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen locken mit besonderen Attraktionen, die weit über Geschenke und Glühweinduft hinausgehen. Hier gibt's eine Übersicht:
Schneewalzer von der Lochorgel
Der Präsident des Schaustellerbundes, Albert Ritter, sammelt privat historische Jahrmarkt-Gerätschaften. Seine fast 120 Jahre alte Konzertorgel mit Blasebalg und Lochkarten als Musikspeicher hat er in diesem Jahr auf dem Essener Weihnachtsmarkt aufgebaut.
Die kräftige Orgel ist weit über den Markt zu hören - mit einem bunten Programm vom Schneewalzer bis zur Ruhrgebietshymne "Glückauf, der Steiger kommt". "Viele Menschen bleiben stehen und tanzen mit", sagt Ritter.
Weihnachtliches mitten im (Wild-)Wald
Eigentlich ist der Wildwald Vosswinkel im Arnsberger Wald ein großes eingezäuntes Waldareal, in dem Besucher unter anderem Hirsche und Wildschweine in ihrem Lebensraum beobachten können. An zwei Wochenenden im Advent (6./7. sowie 13./14. Dezember) wird er zum stimmungsvoll beleuchteten Weihnachts-Waldmarkt.
Zahlreiche Kunsthandwerker bieten dann zwischen Bäumen und Sträuchern im Kerzenschein ihre Arbeiten feil. Wer will, kann sich am Lagerfeuer wärmen oder direkt für die Festtage mit Wildfleisch eindecken.
Queerer Weihnachtsmarkt in Köln
Nach drei Jahren Pause hat in Köln am Friesenplatz wieder der Weihnachtsmarkt "Heavenue Cologne" geöffnet - und präsentiert sich ausdrücklich als bunte Alternative für ein schwules, lesbisches und queer-freundliches Publikum.
Geboten werden ein "XXL-Glühweinpalast" und Cocktails, Besucher können Geschenke in pastellfarbenen Markthütten kaufen. Auf einer sorgfältig dekorierten Bühne gibt es ein Showprogramm - glamouröse Dragqueen-Auftritte inklusive.
"Fliegender Weihnachtsmann" in Bochum
Am Bochumer Weihnachtsmarkt "fliegt" zweimal täglich der Weihnachtsmann in über 30 Metern Höhe mit seinem Schlitten und rotnäsigen Rentieren an einem Drahtseil über den Platz. Dazu gibt eine launige Geschichte hoch über den Glühwein- und Gastronomiebuden des Weihnachtsmarkts. Der spektakuläre Auftritt des Artisten sorgt alljährlich vor allem bei Kindern für Begeisterung.
Mittelalterflair mit Krippenspiel: Burg Satzvey in der Eifel
Auf dem Gelände der Wasserburg Satzvey in der Eifel findet an den Adventswochenenden ein besonders stimmungsvoller Mittelalter-Markt statt. Unter freiem Himmel können die Besucher ein Krippenspiel verfolgen - mit Kostümen, die der Stauferzeit im 12. und 13. Jahrhundert nachempfunden sind. Die biblische Geschichte wird auf Latein und Mittelhochdeutsch vorgetragen - ein "Proclamator" übersetzt das fürs Publikum.
An der Ruhr fliegt der Nikolaus per Hubschrauber ein
Der Weihnachtsmarkt im Essener Ortsteil Steele ist nicht nur dafür bekannt, als einer der ersten größeren Märkte in die Saison zu starten. Zum Nikolausfest hat traditionell der Mann in Rot-Weiß einen besonderen Auftritt: Per Hubschrauber wird ein Nikolausdarsteller den Planungen zufolge auch dieses Jahr am 6. Dezember in den nahe gelegenen Ruhrwiesen landen und mit einer Pferdekutsche - gefolgt von vielen Kindern - zum Weihnachtsmarkt gebracht werden.
Alles für den Dackel und andere Fellnasen
Vom Napf über die Tierfotografin bis zum Dog Dancing: Am dritten Adventswochenende dreht sich in Bad Sassendorf auf dem Weihnachtsmarkt alles um Hunde und deren Halter.
Einen Katzensprung vom regulären Weihnachtsmarkt in der Innenstadt lädt das Tagungs- und Kongresszentrum zum Hundeweihnachtsmarkt: An rund 30 festlich geschmückten Ständen informieren Aussteller über Tiergesundheit, bieten Hundefutter, -spielzeug und sonstige Ausrüstung für Mensch und Tier feil. Glühwein gibt's natürlich nur für die Halter. Ein Teil der Einnahmen kommt dafür aber dem Tierschutz zugute.
