Mittelalterflair und Flug-Weihnachtsmann: Tipps für besondere NRW-Weihnachtsmärkte

Wo Besucher im Advent mit Wildtieren feiern, ein Nikolaus per Hubschrauber landet und Hunde im Mittelpunkt stehen: Hier kommen Tipps für NRW-Weihnachtsmärkte.

Von Rolf Schraa, Florentine Dame Essen/Bochum - Der Schneewalzer von der Lochkartenorgel, eine echte Dampflok und ein fliegender Weihnachtsmann in 33 Metern Höhe - viele Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen locken mit besonderen Attraktionen, die weit über Geschenke und Glühweinduft hinausgehen. Hier gibt's eine Übersicht:

Viele Weihnachtsmärkte in NRW locken mit besonderen Attraktionen, die weit über Geschenke und Glühweinduft hinausgehen. © Roberto Pfeil/dpa Schneewalzer von der Lochorgel Der Präsident des Schaustellerbundes, Albert Ritter, sammelt privat historische Jahrmarkt-Gerätschaften. Seine fast 120 Jahre alte Konzertorgel mit Blasebalg und Lochkarten als Musikspeicher hat er in diesem Jahr auf dem Essener Weihnachtsmarkt aufgebaut. Die kräftige Orgel ist weit über den Markt zu hören - mit einem bunten Programm vom Schneewalzer bis zur Ruhrgebietshymne "Glückauf, der Steiger kommt". "Viele Menschen bleiben stehen und tanzen mit", sagt Ritter. Weihnachten Einer der schönsten in Europa: Das macht den Weihnachtsmarkt Goslar besonders Weihnachtliches mitten im (Wild-)Wald Eigentlich ist der Wildwald Vosswinkel im Arnsberger Wald ein großes eingezäuntes Waldareal, in dem Besucher unter anderem Hirsche und Wildschweine in ihrem Lebensraum beobachten können. An zwei Wochenenden im Advent (6./7. sowie 13./14. Dezember) wird er zum stimmungsvoll beleuchteten Weihnachts-Waldmarkt. Zahlreiche Kunsthandwerker bieten dann zwischen Bäumen und Sträuchern im Kerzenschein ihre Arbeiten feil. Wer will, kann sich am Lagerfeuer wärmen oder direkt für die Festtage mit Wildfleisch eindecken.

Am Bochumer Weihnachtsmarkt "fliegt" zweimal täglich der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und rotnäsigen Rentieren über den Platz. © Christoph Reichwein/dpa Queerer Weihnachtsmarkt in Köln Nach drei Jahren Pause hat in Köln am Friesenplatz wieder der Weihnachtsmarkt "Heavenue Cologne" geöffnet - und präsentiert sich ausdrücklich als bunte Alternative für ein schwules, lesbisches und queer-freundliches Publikum. Geboten werden ein "XXL-Glühweinpalast" und Cocktails, Besucher können Geschenke in pastellfarbenen Markthütten kaufen. Auf einer sorgfältig dekorierten Bühne gibt es ein Showprogramm - glamouröse Dragqueen-Auftritte inklusive. "Fliegender Weihnachtsmann" in Bochum Am Bochumer Weihnachtsmarkt "fliegt" zweimal täglich der Weihnachtsmann in über 30 Metern Höhe mit seinem Schlitten und rotnäsigen Rentieren an einem Drahtseil über den Platz. Dazu gibt eine launige Geschichte hoch über den Glühwein- und Gastronomiebuden des Weihnachtsmarkts. Der spektakuläre Auftritt des Artisten sorgt alljährlich vor allem bei Kindern für Begeisterung. Mittelalterflair mit Krippenspiel: Burg Satzvey in der Eifel Auf dem Gelände der Wasserburg Satzvey in der Eifel findet an den Adventswochenenden ein besonders stimmungsvoller Mittelalter-Markt statt. Unter freiem Himmel können die Besucher ein Krippenspiel verfolgen - mit Kostümen, die der Stauferzeit im 12. und 13. Jahrhundert nachempfunden sind. Die biblische Geschichte wird auf Latein und Mittelhochdeutsch vorgetragen - ein "Proclamator" übersetzt das fürs Publikum.