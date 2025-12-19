Weihnachtsferien starten mit Staus und vollen Zügen: Hier sollten Urlauber genug Zeit einplanen

Köln - Zum Start in die Weihnachtsferien erwarten Verkehrsexperten am Nachmittag einige Staus vor allem auf den Autobahnen in Richtung Süden. Viele Familien machten sich erfahrungsgemäß gleich nach der letzten Schulstunde auf den Weg in den Skiurlaub, teilte der ADAC mit.

Viele Familien wollen verreisen. Vor alle auf den Autobahnen Richtung Süden dürfte es eng werden. © Oliver Berg/dpa

"Besonders betroffen sind erfahrungsgemäß die Hauptreiserouten in die Skigebiete", schreibt die Autobahn-Gesellschaft Westfalen. So voll wie zum Beginn der Sommer- oder Herbstferien soll es aber nicht werden.

"Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr brauchen Reisende am meisten Geduld, vor allem dort, wo es Einschränkungen durch Dauerbaustellen gibt", sagt der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

Vor allem auf den Autobahnen im Großraum Köln/Bonn sowie im Ruhrgebiet sollten Urlauber genügend Zeit einplanen.

Auch in vielen Zügen dürfte es eng werden. Laut Bahn gibt es für Fahrten rund um Weihnachten sechs Prozent mehr Buchungen als im vergangenen Jahr. Das Unternehmen rät deshalb, einen Sitzplatz zu reservieren.

Die Flughäfen erwarten ebenfalls mehr Passagiere. In Düsseldorf seien 865.000 Reisende auf die 6100 Flüge gebucht, die in den Weihnachtsferien starten, teilte der Flughafen mit. Das entspreche einem Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.