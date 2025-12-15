Staus und volle Parkhäuser zu Weihnachten: Das rät der Experte

Köln - Im Stau zum Geschenke-Shoppen, dafür entspannt zur Bescherung: ADAC und Autobahn-Gesellschaft rechnen in diesem Jahr mit einer ruhigen Verkehrslage rund um Weihnachten .

Wer ein besinnliches viertes Adventswochenende plant, sollte das Auto lieber in der Garage lassen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Am vierten Adventswochenende dürfte es allerdings noch einmal richtig voll werden auf den Straßen und in den Parkhäusern der Innenstädte.

Am besten lasse man das Auto am Stadtrand stehen und fahre mit Bus und Bahn ins Zentrum, rät der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

Auf den Autobahnen rechnen die Verkehrsexperten an diesem Freitag mit den stärksten Behinderungen, wenn viele Familien gleich nach Schulschluss in den Weihnachtsurlaub starten.

"Besonders betroffen sind erfahrungsgemäß die Hauptreiserouten in die Skigebiete", schreibt die Autobahn-Gesellschaft Westfalen. Zwar gebe es in der Regel deutlich weniger Verkehr als zum Beginn der Oster- oder Herbstferien. Dafür gebe es in allen Bundesländern nahezu zeitgleich Weihnachtsferien.

"Zwischen 14 und 18 Uhr brauchen Reisende am meisten Geduld, vor allem dort, wo es Einschränkungen durch Dauerbaustellen gibt", sagt ADAC-Experte Suthold mit Blick auf den Freitag.