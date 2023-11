Weihnachtsmann, Märchenwelt & Wichtelwerkstatt: Das sind die Highlights des Leipziger Weihnachtsmarkts

Vom 28. November bis zum 23. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt in Leipzig. (Archivbild) © dpa/Sebastian Willnow

Am Dienstag öffnet der Weihnachtsmarkt in Leipzig. Bereits ab zehn Uhr könnt Ihr an den ersten Ständen unter anderem Glühwein, gebrannte Mandeln und Handbrot bekommen.

Natürlich gibt es auch wieder genug Möglichkeiten, Weihnachtsgeschenke zu shoppen oder sich einfach mal selbst zu beschenken.

Mit seinen rund 300 Ständen ist der Weihnachtsmarkt in Leipzig übrigens nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Pünktlich um 17 Uhr wird Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) auf der Bühne am Markt den diesjährigen Weihnachtsbaum zum Leuchten bringen.

Doch das ist nur eines der diesjährigen Highlights des Weihnachtsmarktes. Auf folgende weitere Attraktionen dürft Ihr Euch freuen.