Wenn die Stille lauter wird: Warum an Weihnachten besonders viele Menschen Hilfe suchen

Thüringen - Rund um Weihnachten klingelt bei Sandra Fricke und ihren Mitstreitern bei der Telefonseelsorge besonders oft das Telefon.

Rund um die Feiertage gehen bei der Telefonseelsorge deutlich mehr Anrufe ein, häufig wegen Einsamkeit oder seelischer Krisen. (Symbolbild) © Michael Kappeler/dpa

"Einsamkeit ist das Thema Nummer Eins", schildert die Chefin der Telefonseelsorge in Erfurt, einer von zwei solcher Einrichtungen im Freistaat.

Rund um Weihnachten werde das deutlicher. Viele Menschen erinnerten sich an die Verstorbenen. "Wer fehlt im kommenden Jahr?" Die meisten Anrufer seien über 60 Jahre und weiblich.

Über 10.000 solcher Gespräche führten die über 60 Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge im vergangenen Jahr, erzählt Fricke. Für das laufende Jahr lägen noch keine Zahlen vor.

Bei rund zwei Dritteln gehe es um Einsamkeit. Oft seien die Menschen aber auch in Krisensituationen.