Wenn Feiertage nicht fröhlich sind: Anonyme Alkoholiker bieten Hilfe an Weihnachtstagen

München - An den Weihnachtsfeiertagen gibt es in vielen Familien und Beziehungen oftmals Streit, viele Menschen fühlen sich in dieser Zeit besonders einsam.

Auch Häftlinge in der JVA – vor allem jene, die unter Alkohol ihre Taten begangen hatten – werden nicht vergessen. (Symbolbild) © 123rf/rattanakun

Die Anonymen Alkoholiker (AA) bieten bundesweit über Weihnachten, Silvester und Neujahr Zusatzveranstaltungen an und sind telefonisch über ihre Hotline ansprechbar.

Gerade für Menschen mit Alkoholproblemen seien die kommenden Tage eine besondere Herausforderung, sagte ein Sprecher der Anonymen Alkoholiker.

In der Gruppe würden sie aufgefangen. Deswegen bieten die Kontaktstellen der AA Sonderöffnungszeiten an.

In München zum Beispiel sei an Heiligabend bis 23 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen bis 22 Uhr sowie an Silvester bis 1 Uhr. "Dort können Betroffene alkoholfrei ins neue Jahr feiern." In den regionalen AA-Gruppen sowie auf der Homepage erfahren Interessierte, wann und wo Treffen angeboten werden.

Viele Menschen, die mit Alkohol aufhören, gerieten in Einsamkeit, weil ihre alten Strukturen wegbrächen. Viele stammten aus problematischen Familien.

"Weihnachten ist das Fest der heiligen Familie. Alkoholiker kommen meist aus weniger heiligen Familien. Für sie kann unsere Kontaktstelle dann eine Herberge sein", so der Sprecher.