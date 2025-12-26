Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Entsorgung noch vor Silvester

Hamburg - Kaum sind die Feiertage vorbei, heißt es vielerorts schon wieder: Platz machen für Neues. Doch wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) gibt Tipps.

Ab dem 5. Januar 2026 fängt die Stadtreinigung Hamburg an, die Weihnachtsbäume einzusammeln. © Alice Nägle/TAG24

Der christlichen Tradition nach bleibt der Weihnachtsbaum bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen.

Viele wollen ihren Baum aber schon vor Silvester loswerden - ihnen rät die SRH, ihre abgeschmückten Bäume zu den zwölf Hamburger Recyclinghöfen zu bringen. Diese nehmen Bäume aus Hamburger Privathaushalten kostenlos entgegen.

Die offizielle Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume beginnt dann am 5. Januar 2026.

In jedem Stadtteil gibt es nach Angaben der SRH in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin.

Die Termine können online auf stadtreinigung.hamburg nachgelesen werden. Und auch der Online-Abfuhrkalender der SRH erinnere ganz automatisch per E-Mail an den Sammeltermin (wenn man sich zuvor angemeldet hat).