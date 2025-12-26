Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Entsorgung noch vor Silvester

Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) gibt Tipps.

Von Madita Eggers

Hamburg - Kaum sind die Feiertage vorbei, heißt es vielerorts schon wieder: Platz machen für Neues. Doch wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) gibt Tipps.

Ab dem 5. Januar 2026 fängt die Stadtreinigung Hamburg an, die Weihnachtsbäume einzusammeln.
© Alice Nägle/TAG24

Der christlichen Tradition nach bleibt der Weihnachtsbaum bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen.

Viele wollen ihren Baum aber schon vor Silvester loswerden - ihnen rät die SRH, ihre abgeschmückten Bäume zu den zwölf Hamburger Recyclinghöfen zu bringen. Diese nehmen Bäume aus Hamburger Privathaushalten kostenlos entgegen.

Die offizielle Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume beginnt dann am 5. Januar 2026.

In jedem Stadtteil gibt es nach Angaben der SRH in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin.

Die Termine können online auf stadtreinigung.hamburg nachgelesen werden. Und auch der Online-Abfuhrkalender der SRH erinnere ganz automatisch per E-Mail an den Sammeltermin (wenn man sich zuvor angemeldet hat).

Größere Bäume werden nur gegen Gebühren abgeholt

Die SRH bitten Hamburger und Hamburgerinnen darauf zu achten, dass von den abgelegten Weihnachtsbäumen keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgeht.
© Alice Nägle/TAG24

Abgeholt werden nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten, die nicht größer als 2,50 Meter sind.

Größere Bäume werden nur gegen Gebühren abgeholt. Auch Tannenbaumständer jeglicher Art müssen vorher entfernt werden.

Generell gelte: nur Weihnachtsbäume bereitlegen, keine Kränze oder andere Weihnachtsdekoration.

Adventskränze werden nicht abgeholt. Da die Kränze oft auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe enthalten, können sie nicht kompostiert und müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Die eingesammelten Weihnachtsbäume werden geschreddert und als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt, so die SRH.

Titelfoto: Alice Nägle/TAG24

