"Zeit für etwas Neues" - Ikea nimmt beliebtes Produkt aus dem Sortiment

Deutschland - Enttäuschung bei den Ikea-Fans: Ab sofort wird ein beliebtes Produkt aus dem Weihnachtssortiment gestrichen.

Das Adventskalender-Regal bleibt bei Ikea dieses Jahr leer. (Archivfoto) © Holm Helis

So langsam beginnt wieder die Weihnachtszeit - und dabei darf für viele ein Detail natürlich auf keinen Fall fehlen: der Adventskalender.

Auf einen der Beliebtesten überhaupt müssen die Deutschen in diesem Jahr aber verzichten.

Denn das Einrichtungshaus Ikea hat das Stück aus dem Bestand genommen - und das, obwohl das Prinzip des Kalenders für viele Fans ein echtes Weihnachts-Highlight war: Zu Nikolaus und Heiligabend durfte man sich immerhin über einen Gutschein im Wert von mindestens fünf Euro freuen. Man hatte jedoch auch die Chance auf einen Betrag von bis zu 1000 Euro.

Die restlichen Türchen wurden zudem mit leckeren Pralinen gefüllt.