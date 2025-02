20.02.2025 09:15 27.299 Mysteriöser Lichtschweif am Himmel über Deutschland: Was war hier los?

Kurz vor 5 Uhr zog am heutigen Mittwoch in Deutschland ein mysteriöser Lichtschweif über den Himmel. Was war hier nur los?

Von Kim Marie Moser

Maxen - Es war kaum zu übersehen: Kurz vor 5 Uhr zog am heutigen Mittwoch ein mysteriöser Lichtschweif am Morgenhimmel über ganz Deutschland entlang. Was war hier nur los? Nicht nur in Sachsen sorgten die Lichter am Nachthimmel für Aufregung. © Mary Ullmann Erst einmal vorweg: Ein Grund zur Sorge bestand zu keinem Zeitpunkt. Wie eine Sprecherin der Polizei Duisburg auf TAG24-Nachfrage mitteilte, habe es sich hierbei lediglich um einen US-amerikanischen Satelliten gehandelt, der in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Oberstleutnant Alexander Feja vom Weltraumkommando der Bundeswehr erklärte gegenüber TAG24, dass es ein kontrollierter Wiedereintritt gewesen sei – alles geplant also. Weltall Sie hat das Bild der Milchstraße revolutioniert: Weltraumsonde "Gaia" geht in Rente Das Lichtspektakel, das vermutlich auch weit über Deutschland hinweg am Himmel zu sehen war, entstand somit durch all die Teile des Satelliten, die bereits beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht sind. Die restlichen Stücke, die der plötzlichen Energieumwandlung standgehalten haben, werden laut Feja wie geplant im Pazifik landen. Auch über Brandenburg waren die Lichter deutlich sichtbar. © Thomas Peise Jörg Kachelmann teilt Video des Satelliten am Himmel Auch Jörg Kachelmann (66) meldete sich mit einem beeindruckenden Video auf seinem X-Account und erklärte: "Vermutlich verglühen hier die Überreste der Falcon-9-Träger-Rakete oder der Starlink-Satellit 1834 von SpaceX."

Titelfoto: Mary Ullmann