Asteroiden-Explosion über Europa strahlt heller als der Mond

London - Es kommt nicht häufig vor, dass Forscher den Einschlag eines Asteroiden ankündigen können. Umso erfreulicher war es für Astro-Fans in England und Frankreich, die sich in der Nacht zum Montag auf das Himmelsspektakel vorbereiten konnten.

Der Asteroid "Sar2667" verglühte in der Nacht zum Montag über England. © Screenshot Twitter/@KadeFlowers

Gegen 3 Uhr morgens war es so weit: Der Asteroid, der vorübergehend den Namen "Sar2667" trug, trat in unsere Erdatmosphäre ein und verglühte auf spektakuläre Weise über dem Ärmelkanal.

Dutzende Bilder und Videos tauchten daraufhin im Internet auf, die den Moment zeigten, als der Himmelsbrocken zunächst grünlich anfing zu glühen und anschließend in einer Explosion zerstört wurde, die sogar das Licht des Mondes überstrahlte. "Erwischt! Wie schön", freut sich ein Twitter-User, der den Asteroiden auf Kamera festhielt.

Zu sehen war das Schauspiel nicht nur in Südengland und Wales, sondern auch in Frankreich, heißt es auf UK Daily News. Sogar in Paris soll es Sichtungen gegeben haben.



Der ungarische Astronom Krisztián Sárneczky vom Piszkéstető-Observatorium hatte den Asteroiden am Sonntagabend entdeckt.