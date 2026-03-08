Meteorit hinterlässt Schäden an Häusern in Rheinland-Pfalz

Koblenz - Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet.

Augenzeugen aus verschiedenen Bundesländern hatten die Lichterscheinung beobachtet. © Gianni Gattus/TNN/dpa

Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte. "Heute Abend kam es gegen 19 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt", teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort.

"Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr."



Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem.

In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.