Meteorit auch im Südwesten zu sehen? Bürger melden "Feuerball" bei der Polizei

Mannheim/Heilbronn/Karlsruhe - Ein hell leuchtender Meteorit hat am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten. Auch in Baden-Württemberg war ein Feuerball am Himmel zu sehen.

In Baden-Württemberg war die Lichterscheinung am Himmel auch zu sehen. © Gianni Gattus/TNN/dpa

In der Nacht erhielt die Polizei im Nordwesten des Landes zahlreiche Anrufe zu dem mysteriösen Leuchtschein am Horizont, bestätigten die Lagezentren der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe.

Bürger hätten von einem "Feuerschein am Himmel" und einem "Leuchtball" berichtet, so ein Sprecher der Polizei Mannheim. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen.

Teile des Meteoriten sind am Abend in Koblenz in Rheinland-Pfalz in ein Hausdach eingeschlagen. Verletzt wurde dabei niemand.

"Personenschäden sind bisher nicht bekannt. Das Ereignis hat keinen Zusammenhang mit einer militärischen Aktivität", betonte das Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz.