Meteorit schlägt in Koblenz in Hausdach ein: Was mittlerweile bekannt ist
Koblenz - Äußerst seltenes Ereignis! Am Sonntagabend ist im rheinland-pfälzischen Koblenz ein Meteoritenteil in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen. Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse.
Wie das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilte, entstand durch den Meteoriteneinschlag ein etwa fußballgroßes Loch im Dach des Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls.
Nach Angaben der Feuerwehr traf das Fragment zunächst das Dach des Gebäudes und anschließend ein Schlafzimmer.
Obwohl sich Menschen im Haus befanden, kam es zu keinen Verletzungen. "Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes", sagte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.
Der entstandene Schaden soll im Laufe des Tages bei Tageslicht genauer untersucht werden. Noch unklar ist zudem, was von dem Meteoritenteil nach dem Einschlag übrig geblieben ist. Weitere Schäden in anderen Orten sind bislang nicht bekannt.
"Es konnte bestätigt werden, dass wir hier einen Meteoritenüberflug über Rheinland-Pfalz hatten, der sich aufgesplittert hatte. Es kam mehrfach in Rheinland-Pfalz zu Niedergängen und hier auch zu einem Einschlag in ein Wohngebäude", sagte Marx.
Koblenzer Feuerwehr hat Messungen zu chemischen und nuklearen Substanzen angestellt
Der spektakuläre Himmelskörper hatte zuvor in vielen Teilen Westdeutschlands für Aufmerksamkeit gesorgt. Zahlreiche Menschen meldeten sich bei Polizei und Feuerwehr, nachdem sie eine auffällige Lichterscheinung am Himmel beobachtet hatten. Teilweise sei auch ein lauter Knall zu hören gewesen.
Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften im Einsatz, um die Lage nach dem Einschlag zu sichern. "Wir haben auf chemische Substanzen und nukleare Strahlung gemessen, da haben wir nichts festgestellt", sagte Marx.
Auch die Polizei erhielt zahlreiche Hinweise von Bürgern, die von ungewöhnlichen Beobachtungen berichteten. So hätten Zeugen von einem "hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein" beziehungsweise einem "Feuerblitz am Himmel" gesprochen, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.
Zwischenzeitlich wurde auch über eine mögliche Rakete spekuliert. Laut Polizei gibt es jedoch "keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis".
Titelfoto: Montage: Thomas Frey/dpa, Gianni Gattus/TNN/dpa