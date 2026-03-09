Meteorit schlägt in Koblenz in Hausdach ein: Was mittlerweile bekannt ist

Koblenz - Äußerst seltenes Ereignis! Am Sonntagabend ist im rheinland-pfälzischen Koblenz ein Meteoritenteil in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen . Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse.

Teile des Meteoriten konnten nach dem Einschlag am Sonntagabend in Koblenz gesichert werden. © Thomas Frey/dpa

Wie das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilte, entstand durch den Meteoriteneinschlag ein etwa fußballgroßes Loch im Dach des Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls.

Nach Angaben der Feuerwehr traf das Fragment zunächst das Dach des Gebäudes und anschließend ein Schlafzimmer.

Obwohl sich Menschen im Haus befanden, kam es zu keinen Verletzungen. "Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes", sagte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.

Der entstandene Schaden soll im Laufe des Tages bei Tageslicht genauer untersucht werden. Noch unklar ist zudem, was von dem Meteoritenteil nach dem Einschlag übrig geblieben ist. Weitere Schäden in anderen Orten sind bislang nicht bekannt.

"Es konnte bestätigt werden, dass wir hier einen Meteoritenüberflug über Rheinland-Pfalz hatten, der sich aufgesplittert hatte. Es kam mehrfach in Rheinland-Pfalz zu Niedergängen und hier auch zu einem Einschlag in ein Wohngebäude", sagte Marx.