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Auf dem Weg zum Mond: Astronauten schicken Fotos von Erde

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt.

Von Christina Horsten

Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt. "Ihr seht toll aus, ihr seht wunderschön aus", sagte Nasa-Astronaut Victor Glover aus der "Orion"-Kapsel dazu.

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt.
Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt.  © NASA

Glover, seine US-Kollegen Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond.

Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. 

Rund 24 Stunden später verließen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn. Weitere rund 24 Stunden später haben sie nun etwa die Hälfte des Weges zum Mond geschafft.

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Währenddessen kümmerten sich die Astronauten unter anderem um zahlreiche wissenschaftliche Tests und Trainingsaufgaben. 

Mission soll zehn Tage dauern

Die Artemis II-Besatzungsmitglieder Jeremy Hansen (l.), Reid Wiseman (2.v.l.), Christina Koch (2.v.r.) und Victor Glover.
Die Artemis II-Besatzungsmitglieder Jeremy Hansen (l.), Reid Wiseman (2.v.l.), Christina Koch (2.v.r.) und Victor Glover.  © NASA

"Artemis 2" baut auf den Erfahrungen der unbemannten Mission "Artemis 1" von 2022 auf.

An Bord der "Orion"-Kapsel soll die Crew etwa zehn Tage im All verbringen und um den Mond herumfliegen, bevor die Kapsel wieder im Meer auf der Erde aufkommen soll.

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste.

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Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der Nasa, Glover der erste nicht-weiße Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Titelfoto: Bildmontage: NASA

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