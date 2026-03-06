Weltall-Wetter: Haben wir deshalb noch keine Alien-Signale empfangen?

Kalifornien - Eine neue Studie der Alien-Sucher des SETI-Instituts (Search for Extraterrestrial Intelligence) könnte erklären, warum die Menschheit bisher keine Nachrichten aus den Tiefen des Weltalls empfangen hat.

Möglicherweise haben unserer Radioteleskope bereits Alien-Signale empfangen, jedoch nicht erkannt. (Symbolbild) © Ou Dongqu/XinHua/dpa

Seit seiner Gründung im Jahr 1984 sucht das SETI-Institut nach Lebenszeichen im Weltraum. Die Wissenschaftler halten dabei mit riesigen Radioteleskopen Ausschau nach Signalen außerirdischen Ursprungs.

Doch bis auf das berühmte "WOW!"-Signal, das bereits am 15. August 1977 von einem Observatorium im US-Bundesstaat Ohio registriert wurde, ist die Liste der vielversprechenden Alien-Signale recht kurz. Doch das könnte sich vielleicht bald ändern.

Denn wie SETI am Donnerstag mitteilte, könne das sogenannte "Weltraumwetter" die Erkennung von Signalen außerirdischen Ursprungs derart erschweren, dass wir sie auf der Erde nicht als solche wahrnehmen können.

"SETI-Suchen sind oft für extrem enge Signale optimiert. Wenn ein Signal durch die Umgebung seines eigenen Sterns erweitert wird, kann es unter unsere Erkennungsschwellen rutschen, selbst wenn es dort ist", erklärte SETI-Astronom Dr. Vishal Gajjar.