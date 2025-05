Auf der Suche nach dem neunten Planeten: Forscher entdecken Zwerg am Nachthimmel

Zusammen mit seinem Kollegen Jiaxuan Li und seiner Kollegin Eritas Yang veröffentlichte der Chinesische Astrophysiker Sihao Cheng am vergangenen Donnerstag ein wissenschaftliches Paper , in dem die Forscher ihre neue Entdeckung verkündeten.

Bisher wurden fünf Objekte in unserem Sonnensystem von der "International Astronomical Union" als Zwergplaneten anerkannt. Wird "2017 OF201" der Sechste sein? © Images of dwarf planets: NASA/JPL-Caltech; image of 2017 OF201: Sihao Cheng et al.

"2017 OF201" gehört zu den am weitesten entfernten Objekten, die wir innerhalb unseres Sonnensystems sehen können.

Neben ihm haben Wissenschaftler bereits einige andere TNOs im Sonnensystem gefunden, doch was "2017 OF201" so besonders macht, ist neben seiner Masse auch sein extrem großer Orbit.

So erklärt Cheng: "Der Aphel des Objektes - also der am weitesten von der Sonne entfernte Punkt - ist mehr als 1600 Mal weiter weg als der der Erde. Währenddessen ist sein Perihel - also der Punkt mit der kürzesten Entfernung zur Sonne - ungefähr 44.5 Mal größer als der unseres Heimatplaneten." Auf einer so enorm großen Umlaufbahn benötigt der Zwergplanet für eine einzige Umrundung der Sonne unfassbare 25.000 Jahre.

Diesen unverhältnismäßigen Orbit können sich die Wissenschaftler nur durch eine lange Vorgeschichte mit etlichen Einwirkungen von Gravitation erklären. So kann es sein, dass "2017 OF201" in der Vergangenheit einem größeren Planeten so nahe gekommen ist, dass dieser ihn durch seine Gravitation wie eine Zentrifuge in die Weiten des Weltalls bis in die Oortsche Wolke - dem äußersten Rand unseres Sonnensystems - geschleudert hat.

Die Oortsche Wolke ist der Ursprung vieler Eis- und Gesteinsbrocken, die wir hier auf der Erde dann als glühende Kometen zu sehen bekommen.