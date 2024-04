Aus heiterem Himmel! Mögliche ISS-Trümmer durchbohren Haus

Naples (USA) - Vor einigen Wochen krachte anscheinend ein Objekt in ein Haus in Naples (Florida, USA ). Dabei könnte es sich um ein Trümmerteil der Internationalen Raumstation ISS handeln. Jetzt soll die US-Weltraumbehörde NASA ermitteln berichtet " Ars Technica ".

Ein auf X veröffentlichtes Foto von Alejandro Otero zeigt das mutmaßliche Weltraum-Trümmerteil. © X/Alejandro0tero

Wie Sprecher Josh Finch gegenüber der Seite bekannt gegeben habe, soll die NASA das mutmaßliche Trümmerteil erhalten haben.

"Weitere Informationen werden verfügbar sein, sobald die Analyse abgeschlossen ist", zitierte die Seite den Sprecher. Die Angaben ließen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

Die US-Seite "Wink News" gab zuvor bekannt, dass sich eine Familie bei ihnen gemeldet habe: "Etwas riss durch das Haus und machte ein großes Loch in den Boden und in die Decke", so Alejandro Otero.

"Es war ein gewaltiges Geräusch. Es hat fast meinen Sohn getroffen. Er war zwei Zimmer weiter und hat alles gehört", zitierte die Seite den Mann.