"Blauer Supermond": Naturschauspiel kann für schlaflose Nächte und mehr sorgen!

Deutschland - In der Nacht zum Donnerstag fallen gleich zwei Himmelsphänomene zusammen - ein sogenannter Blauer Mond und ein Supermond. Für manche könnte das Naturschauspiel die Nacht zum Tag machen.

In Szene gesetzt: hier geht der Mond gerade hinter der Kuppel der Akademie der Bildenden Künste in Dresden auf. © Robert Michael/dpa

Ein blauer Mond am Himmel - geht das überhaupt? Nein, natürlich nicht. Die Bezeichnung bezieht sich vielmehr auf ein Phänomen, dass alle zwei bis drei Jahre mal vorkommt.

Normal dauert ein Mondzyklus etwa 29,5 Tage, unsere Kalendermonate sind aber zwischen 28 und 31 Tage lang. Weil beide Zyklen nicht ganz übereinstimmen, gibt es hin und wieder zwei Vollmonde in einem Kalendermonat. Das zweite Mal wird als "Blauer Mond" bezeichnet.

Zuletzt trat dieses Ereignis am 31. Oktober 2020 ein, der nächste "Blaue Mond" wird nach der Nacht zum Donnerstag für den 31. Mai 2026 erwartet.

Aber woher stammt eigentlich der Begriff? Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) betont auf ihrer Website, dass es für den umgangssprachlichen Ausdruck "Blauer Mond" "keine wissenschaftliche Grundlage" gebe.

Allerdings werde im Englischen der Ausdruck "once in a Blue Moon" verwendet. Damit soll ausgedrückt werden, dass etwas selten, also etwa alle Jubeljahre, vorkommt.