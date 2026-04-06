Dem Mond ein Stückchen näher: NASA-Astronauten erreichen Einflusssphäre

Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben die Einflusssphäre des Mondes erreicht. "Orion" sei an dem Punkt angekommen, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirke als die der Erde, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

In den nächsten Stunden soll das Raumschiff dem Mond am nächsten kommen. © Uncredited/NASA/AP/dpa

Die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman sowie dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen - sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond.

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der Nasa, Glover der erste schwarze Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

Rund 24 Stunden später verließen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn.