NASA-Astronauten auf dem Weg zum Mond mit LGBTQ-Hymne geweckt

Houston - Die "Artemis 2"-Astronauten haben bereits über die Hälfte der Strecke zum Mond zurückgelegt. Am vierten Tag ihrer historischen Mission wurden sie dabei mit einem Song geweckt, den die US-Regierung um Präsident Donald Trump (79) vermutlich gar nicht feiern dürfte.

Die Astronauten an Bord der Orion-Raumkapsel (v.l.n.r.): Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch und Victor Glover. © Uncredited/NASA/dpa

Nachdem die vier Astronauten an Bord der Orion-Raumkapsel an ihrem dritten Tag mit dem 90er-Hit "In a Daydream" von der "Freddy Jones Band" geweckt wurden, gab es am Ostersamstag die LGBTQ-Hymne "Pink Pony Club" von Pop-Sängerin Chappell Roan (28) auf die Ohren, wie die NASA mitteilte.

Der Song handelt von einer jungen Frau, die ihre Heimat in Richtung Los Angeles verlässt. Obwohl ihr bewusst ist, dass es ihrer Mutter nicht gefällt, tanzt sie dort in Clubs, hat Spaß und kann dort sein, wer sie sein möchte.

Zur Veröffentlichung ihres Songs, im Jahr 2020, erklärte Roan gegenüber dem "V Magazine", dass ihr Aufenthalt in einer Schwulen-Bar in Los Angeles als Inspiration für ihren Hit gedient habe: "Ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal wirklich ich selbst sein und nicht beurteilt werden konnte. Meine Erfahrung dort inspirierte 'Pink Pony Club' und auch das Video."

Deshalb fraglich, ob die amtierende US-Regierung, die jeglichem "Woketum" den Kampf angesagt hat, diese Liedauswahl gutgeheißen hätte. Glücklicherweise stehen bei der ersten bemannten Mondmission seit 53 Jahren aber wichtigere Dinge im Vordergrund.