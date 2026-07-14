Erstmals seit 27 Jahren: Dieses Himmelsspektakel erwartet uns im August

Heidelberg - Im August bahnt sich am Himmel über Deutschland ein Naturschauspiel an, das es danach erst im Jahr 2081 wieder zu bestaunen geben wird.

Erstmals seit 27 Jahren kann über Deutschland wieder eine Sonnenfinsternis beobachtet werden. (Archivfoto) © Carolin Liefke/Haus der Astronomie

Am 12. August kann hierzulande erstmals seit 1999 wieder eine Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Während sich Schaulustige in Spanien, Island oder Grönland auf eine totale Sonnenfinsternis freuen dürfen, wird der Mond über Deutschland die Sonne immerhin um bis zu 90 Prozent verfinstern, wie das Haus der Astronomie und das Max-Planck-Institut für Astronomie mitteilten. Man spricht dabei von einer partiellen Sonnenfinsternis.

Dennoch lohnt sich der Gang nach draußen - natürlich mit spezieller Brille, um die Augen zu schützen. Denn eine solch starke Bedeckung der Sonne erwarten die Experten erst in 55 Jahren wieder.

Die Sonnenfinsternis kann man am 12. August zwischen 19.10 Uhr und 20.45 Uhr am Westhorizont beobachten. Wer einen guten Blick erhaschen will, muss womöglich aber weiter raus als in den eigenen Garten: "Jedoch steht die Sonne während der Finsternis am 12. August bereits tief am Westhorizont, sodass für einen lohnenden Blick ein geeigneter Ort mit freiem Blick nötig sein wird."

Das Ende der Sonnenfinsternis, gegen 21.05 Uhr, wird von hier aus nicht mehr sichtbar sein, da die Sonne zuvor untergehen wird.