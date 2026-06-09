09.06.2026 18:43 Bitter: Nächste Artemis-Mission ohne einen Deutschen an Bord

Erstmals wird Europa mit einem eigenen Astronauten beim Nasa-Mondprogramm dabei sein - aber überraschenderweise ohne einen Deutschen.

Von Annett Stein, Christina Horsten Houston - Erstmals wird Europa mit einem eigenen Astronauten beim Nasa-Mondprogramm dabei sein - aber überraschenderweise ohne einen Deutschen.

Der Italiener Luca Parmitano (49) nimmt als erster Europäer an einer Artemis-Mission teil. (Archivbild) © Andrey Shelepin/GCTC/dpa Nicht Alexander Gerst (50) oder Matthias Maurer (56) werden der erste Esa-Astronaut auf einer "Artemis"-Mission sein, sondern der Italiener Luca Parmitano. Der 49-Jährige sei einer der vier Raumfahrer bei "Artemis 3", sagte Jared Isaacman (43), Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa. "Artemis 3" soll 2027 starten - allerdings nicht zum Mond, sondern nur zu Tests in eine Erdumlaufbahn. Mit zur Crew sollen auch die US-Amerikaner Andre Douglas (40), Frank Rubio (50) und Randy Bresnik (58) gehören, für den Notfall steht Bob Hines (51) als Ersatz bereit. Weltall Artemis 2: NASA-Astronaut teilt spektakuläres Handy-Video vom Mondflug Anders als ursprünglich geplant ist bei "Artemis 3" keine Mondlandung vorgesehen. Stattdessen soll das Koppeln des Raumschiffs "Orion" mit Mondlandesystemen getestet werden. Mit dem "Artemis"-Programm strebt die US-Raumfahrtagentur Nasa eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond an.

Artemis III: Eigentlich war Deutschland an der Reihe

Im Zuge der dritten Artemis-Mission ist keine Mondlandung geplant. (Symbolbild) © ---/Nasa/dpa Esa-Chef Josef Aschbacher (63) hatte Ende 2025 gesagt: "Ich habe entschieden, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, Esa-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden." Zuerst sei Deutschland an der Reihe. Die beiden deutschen Esa-Raumfahrer Alexander Gerst und Matthias Maurer hatten mehrfach betont, diese Chance sehr gern wahrnehmen zu wollen. Der 49 Jahre alte Luca Parmitano ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde an der italienischen Luftwaffenakademie ausgebildet und war Testpilot. 2009 wurde er als Esa-Astronaut ausgewählt, war zweimal auf der Raumstation ISS und dort mehrfach an Andockmanövern beteiligt. Weltall Seit 49 Jahren im All: NASA muss Maßnahme treffen, um "Voyager 1" am Leben zu halten Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner (71) gratulierte Parmitano. "Luca ist ein absoluter Profi und zudem ein sehr sympathischer Typ", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In Wörners Amtszeit als Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa (2015-2021) flog Parmitano 2019 zum zweiten Mal ins All. "Prima, dass ein Europäer am Artemis-Programm teilnehmen kann", sagte Wörner. "Meine Erwartung und Hoffnung ist, dass auch bei der Landung auf dem Mond ein Europäer dabei ist."

NASA änderte Mond-Strategie