Für Notfälle im All: Astronaut Matthias Maurer übt Zähne ziehen

Köln - Astronauten müssen nicht nur gut in Form sein und große körperliche Belastungen aushalten, sie müssen im Weltall zur Not auch unangenehme Dinge tun können, zum Beispiel Zähne ziehen oder Wunden nähen.

Astronaut Matthias Maurer (56, l.) muss im All zur Not auch Zähne ziehen können. © Jörg Ratzsch/dpa

Über ein spezielles Training, das Astronauten dafür durchlaufen, berichtete der deutsche Astronaut Matthias Maurer (56) am Rande eines gemeinsamen Besuches mit Raumfahrtministerin Dorothee Bär (48, CSU) im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Köln.

"Als ESA-Astronaut macht man ein medizinisches Feldtraining. Wir gehen in eine Klinik und durchlaufen verschiedene Stationen", sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur.

Dort übe man zum Beispiel das Nähen von Wunden oder auch einen Katheter bei Harnverhalt zu legen, also wenn jemand nicht auf die Toilette kann. Auch einfache zahnärztliche Behandlungen gehören nach Maurers Angaben zum Programm.

"Teil der Ausbildung war dann auch bei mir, dass ich einen richtigen Zahn ziehen durfte. Also ein fauler Zahn war es, kein gesunder Zahn", so der 56-Jährige.

Auf Nachfrage erläuterte Maurer, dass er dies bisher bei zwei Patienten geübt habe. Es habe sich jeweils um ältere Personen gehandelt. Eine habe, so Maurer, nur noch einen Zahn gehabt.

"Und das war unter strenger ärztlicher Aufsicht, und diese Person wurde vorinformiert und hat sich bereit erklärt, dass das von einem Nicht-Profi, so wie mir, dann durchgeführt werden durfte."