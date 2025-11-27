ESA kündigt an: Deutscher soll zum Mond fliegen

Bremen - Ein deutscher Astronaut soll im Rahmen des "Artemis"-Programms der US-Raumfahrtbehörde NASA in einigen Jahren Richtung Mond fliegen.

Die Weltraumorganisation ESA entschied, einen deutschen Astronauten zum Mond schicken zu wollen. (Symbolfoto) © S. Corvaja/ESA/dpa

Das kündigte der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, Josef Aschbacher, am Rande der ESA-Ministerratskonferenz in Bremen an.

"Ich habe entschieden, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, ESA-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden."

Zuerst sei Deutschland an der Reihe. Wer genau mit zum Mond darf, sagte Aschbacher nicht. Die deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst (49) und Matthias Maurer (55) haben beide mehrfach betont, wie gerne sie zum Mond fliegen würden.

Bis zur geplanten Mission wird es allerdings noch Jahre dauern - wenn sie überhaupt zustande kommt.