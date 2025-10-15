Menschheit-gefährdende Alien-Technologie auf dem Weg zur Erde? NASA kontert Harvard-Professor

Washington, D.C. (USA) - Mit fast 250.000 km/h durch unser Sonnensystem: Was ist "3I/ATLAS"?! Das interstellare Objekt sorgte in den vergangenen Monaten unter Wissenschaftlern , Hobby-Astronomen und Ufologen für Wirbel. Ein Harvard-Professor geht gar davon aus, dass es sich um "Alien-Technologie" handeln könnte. Die US-Raumfahrtbehörde NASA widerspricht.

Der interstellare Komet 3I/ATLAS, aufgenommen mit dem Teleskop Gemini North auf Hawaii. © dpa/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech

3I/ATLAS - erst vor wenigen Monaten entdeckt - ist das dritte innerhalb unseres Sonnensystems beobachtete Objekt, das als interstellar eingestuft wurde, also von außerhalb des Sonnensystems kommt, sich quasi auf einer Reise durchs Universum befindet.



Für Aufsehen sorgte Avi Loeb von der Harvard University, als er in einer wissenschaftlichen Abhandlung behauptete, dass 3I/ATLAS "künstlich hergestellt" sein könnte. Wegen einer vermeintlich "ungewöhnlichen Flugbahn" geht der Physiker davon aus, dass es sich um ein "technologisches Artefakt" mit einer "aktiven Intelligenz" handeln könnte.

Es sei möglich, dass das Objekt "nicht eine zufällige Geschwindigkeit im interstellaren Raum angenommen hat, sondern absichtlich in Richtung des inneren Sonnensystems geschickt wurde", schrieb Loeb in einem Blogbeitrag.

Besonders bedrückend: Der Harvard-Wissenschaftler führte gar aus, dass 3I/ATLAS Ende Oktober - während es hinter der Sonne versteckt ist - ein geheimes Manöver durchführen und danach in "böswilliger Absicht" Kurs Richtung Erde nehmen könnte.

"Die Folgen, sollte sich die Hypothese als richtig erweisen, könnten für die Menschheit verheerend sein und möglicherweise Abwehrmaßnahmen erfordern", so der umstrittene Forscher.