Während der letzten Sekunden: Weltraum-Trip mit deutschen Passagieren abgebrochen

Van Horn - Weniger als eine Minute vor dem anvisierten Start ist ein geplanter Kurztrip ins All für zwei Deutsche mit einer Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) vorerst wieder abgesagt worden.

Die "New-Shepard"-Rakete von Blue Origin hätte am Donnerstag abheben soll. Weniger als eine Minute vor dem Start wurde abgebrochen. © Tony Gutierrez/AP/dpa

Es habe "ein Problem mit unseren eingebauten Überprüfungen vor dem Flug" gegeben, teilte das Unternehmen Blue Origin mit.

Wann der Flug nachgeholt werden könne, werde nun geprüft.

Es wäre der erste All-Ausflug einer Bezos-Rakete mit zwei Deutschen an Bord gewesen: der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sowie die im Rollstuhl sitzende Michaela Benthaus, Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA.

Sie wäre der erste Mensch, der mit Querschnittslähmung ins All geflogen wäre. Die gebürtige Kielerin, die lange in München gelebt hat, ist seit einem Unfall 2018 beim Mountainbiken von der Brust abwärts gelähmt.

Außerdem sollten mehrere US-Unternehmer mit der Rakete "New Shepard" fliegen.