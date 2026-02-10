Organisches Material auf Mars gefunden: NASA-Studie kommt zu spannendem Ergebnis

Washington D.C. - Eine Studie der US-Weltraumbehörde NASA kann nicht vollständig erklären, woher organisches Material auf dem Mars stammt.

In einer Gesteinsprobe vom Mars haben Wissenschaftler die Überreste von Fettsäuren entdeckt. (Archivbild) © Curiosity/NASA/JPL-Caltech /dpa

In einer vom Mars-Rover "Curiosity" gesammelten Gesteinsprobe hatten Wissenschaftler kleine Mengen an Stoffen entdeckt, die sie für Überreste von Fettsäuren halten. Solche Fettsäuren werden auf der Erde überwiegend von lebendigen Organismen erzeugt, können theoretisch aber auch im Zuge nicht-biologischer Prozesse entstehen.

Um den Ursprung der Mars-Fettsäuren zu klären, gab die NASA eine Studie in Auftrag. Daraufhin kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die von ihnen "betrachteten nicht-biologischen Quellen die Häufigkeit organischer Verbindungen nicht vollständig erklären können."

Heißt: Eine solche Menge an organischen Materialien kann nicht allein durch "geologische Prozesse" auf dem Mars entstanden sein. Daher sei es "logisch", anzunehmen, dass Lebewesen diese Fettsäuren gebildet haben müssen.