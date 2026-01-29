Doro Bär träumt vom Mondflug und sieht Chancen für die Wirtschaft

Augsburg - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (47) würde gerne mitfliegen, wenn deutsche Astronauten eines Tages auf dem Mond landen.

© Sina Schuldt/dpa

"Ja, sofort", sagte die auch für Raumfahrt zuständige CSU-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" vom Donnerstag auf eine entsprechende Frage.

"Ich glaube, da oben versteht man, wie wertvoll unser Planet ist, wie bewahrens- und schützenswert", sagte Bär.

"Mit Reinhard Mey würde ich sagen: Was uns groß und wichtig erscheint, ist plötzlich nichtig und klein."

Sie spielte damit auf den Refrain von Meys Hit "Über den Wolken" aus den 1970er Jahren an. Bär betonte aber auch, dass die Raumfahrt große Chancen für die deutsche Wirtschaft biete.

"Der Markt wird in den nächsten Jahren wachsen. Wir sind noch längst nicht am Ende, wenn Sie nur das Thema Satelliten im All nehmen."