Hier startet eine Rakete zum Mond: Das hat sie im Gepäck

Die SpaceX-Falcon-9-Rakete hebt von der Rampe 39A mit einem Paar Mondlandegeräten im Kennedy Space Center in Cape Canaveral ab. © John Raoux/AP/dpa

Damit beginnt ein Jahr voller Mondmissionen. Neben den beiden nun losgeschickten Landefähren sind laut der US-Raumfahrtbehörde NASA allein im Rahmen ihrer Programme noch fünf weitere unbemannte Flüge zum Mond mit weichen Landungen auf der Oberfläche geplant.

In der Spitze der "Falcon 9"-Rakete befand sich zum einen der Mondlander "Blue Ghost", entwickelt und gebaut vom Unternehmen Firefly Aerospace mit Sitz in Texas. Beim zweiten Mondlander handelt es sich um "Resilience" des japanischen Start-ups ispace. Der erstgenannte soll in etwa 45 Tagen am Mond ankommen, der zweitgenannte in vier bis fünf Monaten.

Der etwa zwei Meter hohe und drei Meter breite "Blue Ghost" umfasst Materialien und Instrumente für zehn wissenschaftliche Untersuchungen der NASA, mit denen rund zwei Wochen lang der Mond untersucht und so bemannte Missionen dorthin vorbereitet werden sollen.

Unter anderem geht es darum, wie mit selbstreinigendem Glas Staubablagerungen verhindert werden können.