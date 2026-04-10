Kleines Mädchen wünscht sich Pluto als Planeten zurück: So reagiert der NASA-Chef auf ihren rührenden Brief
Houston (Texas) - Ein zehnjähriges Mädchen könnte dafür verantwortlich sein, dass Pluto bald wieder als richtiger Planet anerkannt wird.
Kleinen Kindern ihre Wünsche auszuschlagen, fällt vermutlich niemandem leicht - so auch dem NASA-Direktor Jared Isaacman (43) nicht.
Isaacman, selbst Vater von zwei Töchtern, hat am Donnerstag auf einen rührenden Brief einer kleinen Astronomin reagiert, die sich mit krakeliger Schrift in roter Farbe und einem dringenden Anliegen an die US-Weltraumbehörde gewandt hatte: "Liebe NASA, bitte macht Pluto wieder zu einem Planeten", schrieb die zehnjährige Kaela.
Ihr Brief wurde dabei von einem auf Wetter-Informationen spezialisierten X-Account veröffentlicht. Familienmitglieder des Mädchens seien Freunde der Account-Betreiber, hieß es in dem Beitrag.
Und Kaelas Bitte sollte tatsächlich gehört werden. Unter dem Beitrag kommentierte der NASA-Chef höchstpersönlich: "Kaela - wir prüfen die Angelegenheit." Klingt vielversprechend.
Gleich mehrere Gründe führte sie an, warum Pluto seinen 2006 aberkannten Planetenstatus zurückerlangen sollte. Der wohl wichtigste Grund: "Es könnte eine Menge Menschen glücklich machen."
Pluto seit 2006 nur noch Zwergplanet: NASA-Direktor Jared Isaacman will Anliegen prüfen
In ihrem Schreiben stellte Kaela zudem unter Beweis, dass sie weiß, wovon sie spricht. Sie erklärte, dass Pluto heutzutage als Zwergplanet gilt, in unserem Sonnensystem im Kuipergürtel zu finden ist und im Jahr 1930 vom US-Astronomen Clyde Tombaugh (1906-1997) entdeckt wurde.
Pluto galt seit seiner Entdeckung lange als der äußerte Planet unseres Sonnensystems. Da im Kuipersgürtel jedoch vermehrt Objekte von ähnlicher Größe entdeckt wurden, beschloss die Internationale Astronomische Union (IAU) den Begriff "Planet" neu zu definieren.
Ein Himmelsobjekt, das heute als Planet gelten will, muss folgende Kriterien erfüllen: Es muss sich in einer Umlaufbahn um die Sonne befinden, genügend Masse für Eigengravitation haben und zugleich das dominierende Objekt auf der eigenen Umlaufbahn darstellen.
"Pluto erfüllt diese Kriterien nicht und ist daher kein Planet. Pluto ist stattdessen ein Zwergplanet", heißt es dazu auf der Website der IAU.
Ob die kleine Kaela beziehungsweise die von ihr beauftragte NASA daran etwas ändern kann, wird sich zeigen müssen.
Titelfoto: Bildmontage: X/@tropicalupdate, Nasa/Epa/dpa, Terry Renna/AP/dpa