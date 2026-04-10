Kleines Mädchen wünscht sich Pluto als Planeten zurück: So reagiert der NASA-Chef auf ihren rührenden Brief

Houston (Texas) - Ein zehnjähriges Mädchen könnte dafür verantwortlich sein, dass Pluto bald wieder als richtiger Planet anerkannt wird.

Pluto gilt seit 2006 nur noch als Zwergplanet. © NASA/EPA/dpa

Kleinen Kindern ihre Wünsche auszuschlagen, fällt vermutlich niemandem leicht - so auch dem NASA-Direktor Jared Isaacman (43) nicht.

Isaacman, selbst Vater von zwei Töchtern, hat am Donnerstag auf einen rührenden Brief einer kleinen Astronomin reagiert, die sich mit krakeliger Schrift in roter Farbe und einem dringenden Anliegen an die US-Weltraumbehörde gewandt hatte: "Liebe NASA, bitte macht Pluto wieder zu einem Planeten", schrieb die zehnjährige Kaela.

Ihr Brief wurde dabei von einem auf Wetter-Informationen spezialisierten X-Account veröffentlicht. Familienmitglieder des Mädchens seien Freunde der Account-Betreiber, hieß es in dem Beitrag.

Und Kaelas Bitte sollte tatsächlich gehört werden. Unter dem Beitrag kommentierte der NASA-Chef höchstpersönlich: "Kaela - wir prüfen die Angelegenheit." Klingt vielversprechend.

Gleich mehrere Gründe führte sie an, warum Pluto seinen 2006 aberkannten Planetenstatus zurückerlangen sollte. Der wohl wichtigste Grund: "Es könnte eine Menge Menschen glücklich machen."