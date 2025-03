Nach 10 Monaten: Gestrandete Astronauten fliegen morgen zur Erde zurück

Suni Williams (r., 59) und Barry 'Butch' Wilmore (l., 62) kehren bald wieder mit ihren Kollegen der Crew-9 Mission Alexander Gorbunow (vorn, 34), Nick Hague (hinten, 49) zurück auf die Erde. © Screenshot: x.com/NASA

Laut einer Pressemitteilung der NASA treffen sich derzeit mehrere Experten der NASA und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX, um noch den genauen Ort für die Landung der Raumkapsel zu planen. So spielen auch äußere Faktoren wie Wind und Niederschlag eine wichtige Rolle für die Sicherheit der heimkehrenden Astro- und Kosmonauten.

Am gestrigen Sonntagmittag dockte die Crew-10 Raumkapsel an die Schleuse der Internationalen Raumstation in einer Höhe von 408 Kilometern über der Erde an. An Bord befanden sich die US-amerikanischen NASA-Astronauten Anne McClain (45) und Nichole Ayers (36), ein Astronaut der japanischen Weltraumorganisation JAXA, Takuya Onishi (49), und ein russischer Kosmonaut Kirill Peskov (34).

Nach ihrer Ankunft wurden die vier von den Crewmitgliedern der ISS begrüßt und die jeweiligen Maschinen, an denen die Forscher in der nächsten Zeit arbeiten werden, vorgestellt.

Zur gleichen Zeit bereiteten sich die Mitglieder der Crew-9 und der Boe-CFT Mission auf ihre Heimreise vor, für die sie die Raumkapsel der soeben angekommenen Crew-10 Mission verwenden.