Nach mehr als 50 Jahren: Mit dieser Besatzung kehrt die NASA zum Mond zurück!

Washington, D.C. - 51 Jahre ist es her, dass die NASA eine bemannte Mission - 'Apollo 17' - in Richtung Mond schickte! Im kommenden Jahr soll es endlich wieder so weit sein: Die US-Raumfahrtbehörde fliegt für die Mission 'Artemis 2' vier Astronauten in den "Deep Space" ("Tiefen Weltraum"). Nun wurde die historische Crew vorgestellt.