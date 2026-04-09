Nach Reise zum Mond: "Artemis 2"-Crew bereitet sich auf Landung vor

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Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.

Von Christina Horsten

Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.

Auf diesem von der NASA zur Verfügung gestellten Bild hat die Artemis-2-Crew während ihres Fluges um den Mond diesen Blick auf die Erde aufgenommen.
Auf diesem von der NASA zur Verfügung gestellten Bild hat die Artemis-2-Crew während ihres Fluges um den Mond diesen Blick auf die Erde aufgenommen.  © Uncredited/NASA/AP/dpa

Die Crew habe – nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney (61) per Live-Schalte: "Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein."

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch (47), Victor Glover (49), Reid Wiseman (50) und dem Kanadier Jeremy Hansen (50) – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

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Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der Nasa

Schnelligkeitsrekord wird wohl nicht geknackt

Die "Artemis 2"-Crew Christina Koch (47, l.), Jeremy Hansen (50, oben), Reid Wiseman (50, r) und Victor Glover (49) in der "Orion"-Kapsel.
Die "Artemis 2"-Crew Christina Koch (47, l.), Jeremy Hansen (50, oben), Reid Wiseman (50, r) und Victor Glover (49) in der "Orion"-Kapsel.  © Uncredited/NASA/AP/dpa

Einen Schnelligkeitsrekord werden die Astronauten dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling.

"Unsere Vorhersage für 'Artemis 2' ist, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit von 10.657 Metern pro Sekunde erreichen werden. Das ist weniger als der Rekord von 'Apollo 10' von 11.094 Metern pro Sekunde."

Die vier "Artemis 2"-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.

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Sie waren in der vergangenen Woche an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/NASA/AP/dpa (2)

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