Nach Reise zum Mond: "Artemis 2"-Crew bereitet sich auf Landung vor

Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.

Auf diesem von der NASA zur Verfügung gestellten Bild hat die Artemis-2-Crew während ihres Fluges um den Mond diesen Blick auf die Erde aufgenommen. © Uncredited/NASA/AP/dpa

Die Crew habe – nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney (61) per Live-Schalte: "Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein."

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch (47), Victor Glover (49), Reid Wiseman (50) und dem Kanadier Jeremy Hansen (50) – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der Nasa.