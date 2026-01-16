Neue Erkenntnisse: Weltraumflüge verschieben das Gehirn

Gainesville (Florida/USA) - Schwerelosigkeit hat offenbar einen überraschenden Nebeneffekt: Das menschliche Gehirn verändert sich im All messbar. Eine neue Studie , die im Fachmagazin PNAS veröffentlicht wurde, zeigt jetzt, dass sich die Gehirne von Astronauten nach Raumflügen verschieben und ihre Form ändern können.

Monate im All verändern den Menschen: Besonders Langzeit-Astronauten zeigen deutliche Gehirnverschiebungen. © PNAS/Brain displacement and nonlinear deformation following human spaceflight

Wissenschaftler untersuchten Gehirn-Scans von insgesamt 26 Astronauten vor und nach ihren Missionen, wie NBC berichtet.

Das Ergebnis: Nach dem Aufenthalt im All liegt das Gehirn weiter oben und weiter hinten im Schädel als auf der Erde. Betroffen sind vor allem Bereiche, die für Gleichgewicht, Orientierung und Bewegung zuständig sind.

"Es handelt sich um einige Millimeter, was nicht nach viel klingt, aber wenn es um die Bewegung des Gehirns geht, ist das tatsächlich eine ganze Menge", erklärte eine der beteiligten Forscherinnen.

Besonders deutlich waren die Veränderungen bei Astronauten, die sechs Monate oder sogar ein ganzes Jahr auf der Internationalen Raumstation verbrachten.