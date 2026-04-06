Rekord! "Artemis 2" weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor

Cape Canaveral - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor.

Auf diesem Foto ist der Mond im Fenster des Orion-Raumschiffs zu sehen. © Uncredited/NASA/AP/dpa

Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. In den nächsten Stunden sollen sie sich noch weiter von der Erde entfernen.

Mit ihrer Mission wollten sie auch alle ihre Vorgänger in der bemannten Raumfahrt ehren, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. "Wir wählen diesen Moment, um diese Generation und die nächste herauszufordern, sicherzustellen, dass dieser Rekord nicht lange hält." Das Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten.

Die Crew - bestehend aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - war in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

In der vergangenen Nacht hatte "Orion" den Punkt erreicht, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde.