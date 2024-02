Riesiger Asteroid rast am Freitag auf Erde zu

Pasadena (Kalifornien/USA) - Asteroiden-Alarm! Der "potenziell gefährliche" Asteroid "2008 OS7" rast auf die Erde zu - wird uns aber wohl verfehlen. Das Objekt ist so groß wie ein Wolkenkratzer.

Droht uns am Freitag der Weltuntergang? Wohl eher nicht, versichern Wissenschaftler. © 123RF/markoaliaksandr

Der Felsbrocken "2008 OS7" ist 271 Meter lang und kommt uns am Freitag nahe.



Das melden Wissenschaftler vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa. Die Forscher haben Asteroiden und Kometen, welche der Erde gefährlich werden könnten, genau im Blick. Demnach wird das Objekt an unserem Planeten in einem Abstand von lediglich 2.850.000 Kilometern vorbeifliegen. Das entspricht in etwa der siebenfachen Entfernung des Mondes von der Erde.

Nach Einschätzung des Astrophysikers Dr. Minjae Kim von der Universität Warwick handelt es sich bei 2008 OS7 um "einen sehr kleinen Asteroiden". Der Wissenschaftler gibt sich betont gelassen. "Wir müssen uns keine allzu großen Sorgen machen, denn dieser Asteroid wird nicht in die Erdatmosphäre eindringen", sagt Dr. Kim zum Magazin "Newsweek".

Viel größere Sorgen macht dem Wissenschaftler der Killer-Asteroid Apophis. Der mehr als 300 Meter große Asteroid wird der Erde am 14. April 2029 gefährlich nahekommen. Einen Einschlag in ferner Zukunft könne man nicht ausschließen.