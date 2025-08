Magisches Lichtspektakel: Sternschnuppen-Nacht steht bevor

Heidelberg - Der Sternschnuppen -Strom der Perseiden ist im August am Himmel zu sehen: Während des Höhepunkts in der Nacht vom 12. auf den 13. August könnten bis zu 60 Meteore pro Stunde ausgemacht werden

Für den August sollten Sternengucker viele Wünsche bereithalten. © Matthias Balk/dpa

Abhängig ist das natürlich von der Wetterlage in dieser Nacht, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg. Daher lohnt sich vielleicht auch schon ein Blick früher in den Himmel: Bereits aktuell sind es laut Liefke mehr als die drei, vier Sternschnuppen pro Stunde in einer regulären Nacht.

"Jede einzelne Sternschnuppe ist in Wirklichkeit ein Staubteilchen, das in dem Falle mit relativ großen Geschwindigkeiten auf die Erde trifft", sagte Liefke. "Wir reden über so was wie 30, 35 Kilometer pro Sekunde."

Wenn ein Staubteilchen auf die Erdatmosphäre trifft, erzeuge es mit den Luftmolekülen Reibung, erläutert die Physikerin. Die Luft entlang dieses kleinen Schlauches, durch das das Staubteilchen flitzt, werde aufgeheizt und fange an zu leuchten.

"Das ist das, was wir als Sternschnuppe sehen." Üblicherweise bleibe von den Staubteilchen am Ende nichts übrig.