Wünsche frei: Alles zum Sternschnuppen-Spektakel im Südwesten

Stuttgart - In den kommenden Nächten ist zwar der Sternschnuppenschwarm der Lyriden am Himmel über Baden-Württemberg unterwegs. Himmelsgucker brauchen aber eine ganze Portion Glück, wollen sie auf ihre Kosten kommen.

Wer Sternschnuppen sehen will, sollte künstliche Lichtquellen meiden. © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ging für die Nächte auf Montag und Dienstag von abklingenden Schauern aus. Demnach klart es bisweilen und vor allem in der zweiten Nachthälfte auf. "Mit ein bisschen Glück bekommt man dann etwas zu sehen", sagte der DWD-Meteorologe.

Die gute Nachricht: Danach wird es zunehmend besser. Und das Maximum der Lyriden wird erst in der Nacht vom 22. auf den 23. April erwartet. "Wir gehen davon aus, dass es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommende Woche und dann auch in der Nacht danach deutlich bessere Bedingungen geben wird", sagte der Experte des DWD.

Die Lyriden sind nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim ab etwa 1 Uhr hoch am Himmel zu sehen, wenn das Wetter mitspielt und keine Wolken das Schauspiel verdecken.

"Zu dieser Zeit tritt das rechnerische Maximum der Aktivität ein", sagte Uwe Pilz, der Vorsitzende des Vereins. Vor der Dämmerung sei der Ausstrahlungspunkt hoch im Süden.

Die Lyriden seien ein Strom mit mittlerer Aktivität. "Man kann mit 15 bis 20 Sternschnuppen in einer Stunde rechnen", so Pilz.