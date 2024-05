04.05.2024 13:30 9.680 Seltsames Licht über Sachsen: Was war da am Himmel los?

Am Donnerstagabend war über Sachsen ein seltsames Licht am Himmel zu sehen. Was hat es damit auf sich? Astrofotograf Tim Meyer weiß die Antwort.

Von Fabian Windrich

Striegistal - Als Fotograf Tim Meyer am Donnerstagabend die Linse seiner Kamera in den Himmel bei Striegistal (Landkreis Mittelsachsen) ragte, wollte er eigentlich nur Polarlichter fotografieren. Doch er knipste etwas ganz anderes: Ein seltsames Licht, das durch die Erdatmosphäre schoss. Was hat es damit auf sich? Dieser helle Lichtstahl wurde am gestrigen Donnerstag über Mittelsachsen gesichtet. Was steckt dahinter? © EHL Media/Tim Meyer Gegen 22 Uhr war der helle Lichtstahl über der Gemeinde in Mittelsachsen zu sehen. Astrofotograf Tim Meyer schoss einige Bilder, recherchierte anschließend, was es mit dem ungewöhnlichen Licht auf sich hat. Über Internetforen fand er heraus, dass in der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien (USA) etwa zur selben Zeit eine Rakete startete. Das Raumfahrtunternehmen "SpaceX" von Elon Musk (52) ließ die sogenannte "Falcon 9"-Rakete in die erdnahe Umlaufbahn fliegen. Als die Rakete etwa 90 Kilometer über der Erde war, löste sich ein Raketenmodul, das Treibstoff abließ. "Die Sonne strahlte den abgelassenen Treibstoff an. Dadurch entstand der Lichtstahl", so Meyer gegenüber TAG24. Weltraum Spinnen auf dem Mars? Aufnahmen vom Südpol des roten Planeten werfen Fragen auf! Auf der Internetseite des Raumfahrtunternehmens "SpaceX" ist der Flug der Rakete und der Abwurf des Moduls zu sehen. Mit der "Falcon 9"-Rakete hatte die Firma Maxar am gestrigen Donnerstag zwei neue Erdbeobachtungssatelliten in den Orbit gebracht. Astrofotografie: Polarlichter, fremde Sterne und ein Blick in unendliche Weiten Im November 2023 waren über Sachsen Polarlichter zu sehen. © EHL Media/Tim Meyer Die Faszination für die Weiten des Universums lässt Tim Meyer nicht los. Immer wieder richtet er seine Kamera in den Himmel, fängt spektakuläre Motive ein. So fotografierte er unter anderem den Orion-Nebel, ein nahegelegenes Sternentstehungsgebiet in unserer Milchstraße - rund 1300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine unvorstellbare Entfernung! Zur Einordnung: Selbst ein Lichtjahr könnte ein Mensch niemals in seinem ganzen Leben zurücklegen, nicht einmal mit dem schnellsten Flugzeug der Welt.

Weltraum Weltraumschrott krachte in Haus: Wie alt das Trümmerteil bereits ist Besonders spektakulär sind auch die Aufnahmen von Polarlichtern, die Meyer im November 2023 in Mittelsachsen aufgenommen hat - was für ein Naturschauspiel!

Titelfoto: EHL Media/Tim Meyer