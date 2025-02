Viereckige Form auf dem Mars entdeckt: Elon Musk will es untersuchen!

Über dieses Foto vom Mars wird im Netz heiß diskutiert. © NASA

Die Mission der NASA-Raumsonde "Mars Global Surveyor" ist schon länger vorbei. Im Zeitraum zwischen 1996 und 2006 sendete die Sonde rund 240.000 Bilder zurück zur Erde. Eine Aufnahme wird in den sozialen Medien inzwischen heiß diskutiert.

Das auf den 4. November 2001 datierte Foto zeigt einen vertikalen Bildausschnitt aus einem Krater auf dem Roten Planeten, auf dem eine Viereck-artige Formation zu sehen ist. Das Bild kann auf einer Website der Arizona State University eingesehen werden.

Angesichts der unnatürlich rechtwinkligen Anordnung vermuten einige Alien-Theoretiker dahinter bereits die Mauern eines uralten Bauwerks oder ein unter Wüstensand vergrabenes Relikt außerirdischen Ursprungs.

Auch SpaceX-Gründer Elon Musk (53) schaltete sich in die Diskussion ein und erklärte in einem Beitrag auf X am Samstag: "Wir sollten Astronauten zum Mars schicken, um das zu untersuchen!"