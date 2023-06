Autos, die nie wieder stecken bleiben: Thüringer entwickelt unglaubliche Erfindung

Drei Gleichen - Mit seinem Fahrzeug im Schnee oder Schlamm stecken zu bleiben nervt, kostet Zeit, Geld und kann in Extremsituationen sogar lebensgefährlich sein. Ohne Hilfe von außen ist man machtlos, das Auto rührt sich nicht mehr vom Fleck. Doch damit ist jetzt Schluss, denn in Thüringen wurde genau für diese Fälle eine einzigartige Erfindung entwickelt.

Schaufeln in Schlamm, Sand und Schnee, das Warten auf ein Abschleppfahrzeug und die verzweifelte Suche nach einem geeigneten Baum für die Seilwinde gehören somit der Vergangenheit an.

" Man kann praktisch nicht mehr stecken bleiben, außer in Extremsituationen. Außerdem ermöglichen die Systeme es den Fahrzeugen, über Hindernisse zu klettern", erklärte Traut gegenüber TAG24 . Der Erfinder verspricht, dass sich festgefahrene Fahrzeuge in Sekundenschnelle per Knopfdruck selbst befreien können. Der Fahrer muss dafür nicht mal seinen fahrbaren Untersatz verlassen, heißt es.

Das System wird hauptsächlich am Unterboden installiert. © Michael Traut - Traution GmbH

Die Idee, ein System zu entwickeln, das das Steckenbleiben von Fahrzeugen so gut wie unmöglich macht, entstand bei Erfinder Michael Traut im Dezember 2010. Er hatte sich damals einen Jeep mit Allradantrieb und drei Differenzialsperren gekauft und fühlte sich in seinem Fahrzeug unbesiegbar. Er dachte, er "komme überall durch".

Als es einen heftigen Wintereinbruch mit viel Schnee und Minusgraden gab, kam bei ihm laut eigener Aussage der "Spieltrieb" durch. Er wollte seinen Jeep im Thüringer Wald testen. Traut setzte sich in sein Auto und bog auf dem Rennsteig in einen Waldweg ein, wie er erzählt. Dort blieb er im tiefen Schnee stecken.

Das Problem an der Sache: Es war bereits abends gegen 20 Uhr. Darüber hinaus war Traut erkältet und hatte Fieber. In der Kälte im Schnee zu schaufeln was "das Letzte, was ich brauchte". Allerdings hatte er keine andere Wahl und schaufelte rund zwei Stunden lang - vergeblich. Er bekam die Räder nicht frei, da der Unterboden aufgesessen hatte.

Da er ohne fremde Hilfe aufgeschmissen war, machte sich Traut zu Fuß auf den Weg ins nächste Dorf. Gegen Mitternacht kam der Erfinder an einer Gaststätte an und erzählte dem Wirt von seiner misslichen Lage. Der Wirt rief anschließend einen Bekannten an, der einen Radlader hatte und sich mit Traut Richtung Wald machte.

"Dort musste der Radlader sich selbst erst mal rund eine Stunde lang den Weg freiräumen, damit er nicht selbst stecken bleibt. Irgendwann war er bei meinem Auto angekommen, zog es heraus und ich konnte nach Hause fahren und kam dort in den frühen Morgenstunden an", blickt der Start-up-Gründer zurück.

Für ihn war die Situation extrem unangenehm gewesen, wie er berichtet. In der Folge ließ ihn die Frage nicht los, was "in einem anderen Land passiert wäre, in der Wildnis, ohne Hilfe weit und breit?"

Außerdem kam Traut der Gedanke, "dass es grotesk ist, dass es seit über 100 Jahren Autos gibt, die allen erdenklichen Luxus eingebaut haben. Aber stecken bleiben sie immer noch".