Bisher auf keiner Weltkarte: Forscher stoßen auf neue Insel in der Antarktis

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Ein internationales Expeditionsteam hat im antarktischen Weddellmeer eine bislang in keiner Seekarte verzeichnete Mini-Insel entdeckt.

Von Janet Binder

Antarktis/Bremerhaven - Ein internationales Expeditionsteam hat im antarktischen Weddellmeer eine bislang in keiner Seekarte verzeichnete Mini-Insel entdeckt.

Was für die Forscher zunächst wie ein Eisberg aussah, entpuppte sich als bislang unbekannte Insel.
Was für die Forscher zunächst wie ein Eisberg aussah, entpuppte sich als bislang unbekannte Insel.  © Christian Haas/Alfred-Wegener-Institut /dpa

Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher "Polarstern" unterwegs, wie das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut mitteilte.

Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen. Plötzlich sei ein "Eisberg" aufgetaucht, "der irgendwie dreckig aussah", wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte.

Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

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Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden.

Die noch namenlose Insel ist rund 130 Meter lang und rund 50 Meter breit.
Die noch namenlose Insel ist rund 130 Meter lang und rund 50 Meter breit.  © Christian Haas/Alfred-Wegener-Institut /dpa

Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Haas/Alfred-Wegener-Institut /dpa

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