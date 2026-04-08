Bisher auf keiner Weltkarte: Forscher stoßen auf neue Insel in der Antarktis

Antarktis/Bremerhaven - Ein internationales Expeditionsteam hat im antarktischen Weddellmeer eine bislang in keiner Seekarte verzeichnete Mini-Insel entdeckt.

Was für die Forscher zunächst wie ein Eisberg aussah, entpuppte sich als bislang unbekannte Insel. © Christian Haas/Alfred-Wegener-Institut /dpa

Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher "Polarstern" unterwegs, wie das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut mitteilte.

Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen. Plötzlich sei ein "Eisberg" aufgetaucht, "der irgendwie dreckig aussah", wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte.

Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden.