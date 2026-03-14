Philosoph Jürgen Habermas ist tot!

Frankfurt am Main/Starnberg - Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas (†96) ist gestorben.

Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas (†96) galt als einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart und war wichtiger Vertreter der Frankfurter Schule. © Arne Dedert/dpa

Wie der Suhrkamp Verlag mitteilte, starb er am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wo er seinen Lebensabend verbrachte.

Habermas galt als einer der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart.

International bekannt wurde er unter anderem mit seinem Werk "Strukturwandel der Öffentlichkeit" sowie seiner Theorie des kommunikativen Handelns.

Über Jahrzehnte prägte Habermas die philosophische und politische Debatte in Deutschland und darüber hinaus.

Seine Arbeiten zur Demokratie, Öffentlichkeit und Kommunikation beeinflussten Wissenschaft und gesellschaftliche Diskussionen weltweit.