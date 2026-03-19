Dies gelang noch keinem Deutschen: Faltings erhält "Nobelpreis der Mathematik"

Bonn/Oslo (Norwegen) - Erstmals erhält ein Deutscher den oft "Nobelpreis der Mathematik" genannten Abelpreis.

Gerd Faltings (71) wird in Oslo (Norwegen) als erster Deutscher mit dem renommierten Abelpreis ausgezeichnet werden. © Fabian Sommer/dpa

Der Bonner Mathematiker Gerd Faltings (71) werde die Auszeichnung am 26. Mai in Anwesenheit von König Harald V. in Oslo erhalten, teilten die Norwegische Akademie der Wissenschaften und die Universität Bonn mit.

Der Abelpreis zählt zu den hochrangigsten Mathematikpreisen - einen echten Nobelpreis für Mathematik gibt es nicht.

Gestiftet wurde er anlässlich des 200. Geburtstages des norwegischen Mathematikers Niels Henrik Abel (1802-1829) von der norwegischen Regierung. Er ist mit 7,5 Millionen norwegischen Kronen (etwa 670.000 Euro) dotiert.

In seiner Begründung würdigt das Preiskomitee Faltings als "herausragende Persönlichkeit der arithmetischen Geometrie". Seine Ideen und Resultate hätten das Fachgebiet geprägt und zur Lösung von seit langem offenen Vermutungen geführt.