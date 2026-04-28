Astronauten-Training am Boden: DLR simuliert Leben im All

Köln - Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sind zwei neue Studien gestartet. Ziel ist es, die Auswirkungen von Isolation und Schwerelosigkeit zu untersuchen.

Die beiden Studien werden im :envihab des DLR in Köln durchgeführt. © Carmen Jaspersen/dpa

Zukünftige Raumfahrtmissionen werden immer länger werden: Während eine Reise zum etwa 400.000 Kilometer entfernten Mond nach Angaben des DLR rund drei Tage dauert, sind Raumfahrer auf der 55 Millionen Kilometer langen Reise zum Mars stolze sechs Monate unterwegs.

Dementsprechend wichtig ist es, "Astronautinnen und Astronauten auf die psychologischen und körperlichen Herausforderungen vorzubereiten", erklärt Dr. Amelie Therre vom DLR.

Die Forscherin ist sich daher sicher: "Um solche Missionen erfolgreich durchzuführen und die Sicherheit von Astronauten und Astronautinnen zu gewährleisten, müssen wir die Auswirkungen dieser extremen Bedingungen auf die menschliche Gesundheit, das Verhalten und die Leistungsfähigkeit erforschen."

Dafür hat das DLR zum einen eine spezielle Isolationsstudie gestartet. Darin leben sechs Personen insgesamt 100 Tage in einer simulierten Raumstation mit begrenzten Ressourcen. Diese Crew hat dabei den gleichen Tagesablauf wie echte Raumfahrer auf Mission: Sie arbeiten zusammen, haben wissenschaftliche Aufgaben, treiben Sport und müssen sich um die Station kümmern.

Die Probanden mussten zuvor ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen. "Mit Fragebögen, Tests und Untersuchungen hat das Studienteam die medizinische und psychologische Eignung der Bewerbenden festgestellt", berichtet das DLR. Inklusive der Vorbereitungsphase umfasst die Studie insgesamt 126 Tage. Projektstart war am 23. April.