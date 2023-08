HIV-Infektionen bald Geschichte? Durchbruch an TU Dresden!

An der TU Dresden gelang Forschern ein Durchbruch bei der Behandlung von HIV. (Archivbild) © Steffen Füssel

In Zusammenarbeit mit der Touro University in Nevada (USA) sei es den Wissenschaftlern aus Dresden gelungen, jenen Weg nachzuvollziehen, wie das Virus in den Kern einer gesunden Zelle eindringt und diese infiziert, gab die TU Dresden in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt.

Zur "Invasion" nutze das HI-Virus demnach drei bestimmte Proteine, die man nun herauskristallisiert habe. Dieser aufgedeckte "Proteinsignalweg" des Virus eröffne neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Medikamente, so Dr. Aurelio Lorico von der Universität in Nevada.

Wie genau solche Medikamente künftig wirken könnten, lieferten die Forscher gleich mit: Sie hätten eigene Moleküle synthetisiert und erfolgreich getestet, welche eines der drei zur Infektion nötigen Proteine blockieren und so die Infektion stoppen könnten.

In den Ergebnissen ihrer Studie sehen die Forscher dabei auch Potenzial für die Behandlung weiterer Krankheiten.