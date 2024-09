Immer mehr Todesfälle bei Kindern: Forscher stellen Zusammenhang mit Fledermäusen her

Das Weißnasen-Syndrom ist eine Mykose, die zu einem Massensterben bei Fledermäusen führen kann. © Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung

Fledermäuse haben spätestens seit Corona keinen guten Ruf. Doch ausgerechnet ihr Verschwinden könnte zu häufigeren Todesfällen bei Kindern geführt haben.

Dies legt zumindest eine Studie nahe, die in der Publikation Science veröffentlicht wurde.

Demnach wurden Fledermäuse seit 2006 von einem Pilz namens Pseudogymnoascus destructans, der von Europa nach Nordamerika gelangte, immer weiter dezimiert.

Die Folge des Aussterbens: In den Regionen, in denen die Fledermäuse nun als natürliche Jäger von Insekten fehlten, waren die Landwirte gezwungen, den Einsatz von Pestiziden drastisch zu erhöhen.

Die Forscher verglichen mehrere Regionen in den USA. Ihrer Analyse zufolge war die Kindersterblichkeit in jenen Gebieten, in denen mehr Umweltgifte eingesetzt wurden, im Durchschnitt um 7,9 Prozent höher als in Bezirken mit gesunden Fledermaus-Populationen.